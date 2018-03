Voici une Information autour d’un jeu Xbox One, Sea of Thieves :C'est maintenant au tour de Gamereactor Sweden de tester le jeu. Selon eux, le jeu Sea of Thieves est un titre limité et extrêmement médiocre qui contient plusieurs parties qui ne se sont pas complètement complètes. Certes, les couchers de soleil qui se reflètent dans l'eau sont merveilleux et impressionnants, mais ce sentiment de joie est cependant de quelques heures, rattrapé par la réalité plus qu'effrayante. Résultat, vous vous retrouverez avec un jeu vendu plein tarif où il est difficile de trouver des raisons de continuer à y jouer...Source : https://www.gamereactor.se/recensioner/591603/Sea+of+Thieves/?page=2