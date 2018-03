J'ai été étonné de voir que personne n'a relayer cette info mais oui vous ne biglez pas, Vinland Saga sera adapté en anime !!! le seinen épique considéré comme l'un des meilleurs dans son genre aura droit à son adaptation animé, et pas par nimporte qui, c'est en effet Wit Studio qui s'en chargera, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le studio qui a adapté L'attaque des titans, donc du lourd.Décidément en animé on sera gâté, avec l'annonce du nouveau film City Hunter et les première images du nouveau film DBZ, ça fait plaisir !Bonne soirée les mecsPS: Pour le kiffe