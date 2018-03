Salut tout le mondePour ceux qui attendaient la précommande sur Amazon ça y est Octopath Traveler : Edition Trésors du Voyageur est dispo à 89.99€ (cliquez sur le lien ou l'image pour préco) :Pour ceux qui préfèrent l'édition simple ici >>> Octopath Traveler à 59.99€ Y'a 3€ de réduction pour les Prime mais le prix baissera sûrement d'ici la sortie et Amazon s'alignera comme d'hab... Amazon prélève à l'expédition pour ceux qui demandent et je précise qu'il y a le lien mon compte comme ça pas de cachoterie

posted the 03/21/2018 at 05:02 PM by chocolate