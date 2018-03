Bonjour à tous !



Nous avions déjà vu l'article de Digital Foundry évoquant la possibilité d'une mise à jour hardware de la Nintendo Switch il y a une dizaine de jours, voilà maintenant que Tom's Hardware a repéré dans la dernière mise à jour du firmware ( la 5.0 ) des lignes de codes faisant allusion à un doublement de la quantité de RAM, passant de 4 Go à 8 Go. Bien qu'ils évoquent eux même la possibilité que ce soit pour le kit de développement, pourquoi donc doubler la mémoire d'un kit si ce n'est pas pour, à terme, doubler celle de la console ?



Sur cette même mise à jour, un nouveau processeur ( le Tegra 214 ) remplace l'actuel ( le Tegra 210 ). D'après TomsHardware, il s'agirait non pas d'une augmentation de puissance, mais bien d'une révision hardware pour renforcer la sécurité de la console contre les homebrew, pour l'instant. Mais cela signifie aussi que Nintendo ne voit pas d'inconvénient à changer le SoC si nécessaire.



Bref autant d'indices qui pointent tous dans la même direction : il y aura surement une mise à jour hardware de la Switch, à un moment ou à un autre. Reste juste à savoir quand, et cela pourrait être plus tôt qu'on ne le pense, si les changements sont déjà implémentés dans le firmware de la machine.