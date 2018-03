Instant T

Je lance le jeu, chargement de 15 plombes.Création de personnages aléatoires plus génériques les uns que les autres sans parvenir à trouver un truc qui me convient.Je prend finalement le premier venu.Rechargement.Je sors de la taverne et vais voir un marchand pour une quête...Bug, je me retrouve à 50 mètres du ponton sous l'eau....Je reviens à la nage, valide la quête monte sur mon bateau et descend à la table du capitaine.Même pas le temps de poser la destination qu'un galion fonce dans ma coque de noix, abordage en règle par des gros lourds, je crève.Direction bateau fantôme.Chargement...Retour sur mon rafiot remplit de trous sur lequel les pirates sont toujours sur place, pas le temps de sortir mon épée que je repasse l'arme à gauche.Chargement...Ce coup ci le jeu me balance directement sur un grand bateau, même pas le temps de me retourner que tout le monde me saute dessus...Je saute à la mer, j'essaye de m'orienter en évitant les boulets de canon et les coup de feu pour me retourner et me prendre un bateau en pleine face.#fuckseaofthievesJ'étais déjà pas emballé après la dernière béta mais là en l'état c'est juste pas possible ce jeu.Sérieux 5 ans pour ça?