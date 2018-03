Bonjour Gamekyo,Je me posais la question à l'instant..Si la Nintendo Switch est la remplaçante de la 3DS,Pourquoi n'y a t'il pas plus de jeux annoncés sur Switch ?Normalement, et vu le nombre potentielle de titre qui devraient passer de la 3DS à la Switch.. mais où sont ils ?Je vois des jeux indé sur Switch, des adaptations de jeux Wii u.. et après ? bha rien.Il y a des dizaines et des dizaines de développeurs exclusif à la 3ds, et aucunes annoncesc'est assez spécial.IL n'y a qu'a regarder le catalogue de jeux colossal que possède la 3DS.. c'est débile de s'en priver.Où c'est moi qui suit à côté de la plaque, mais le futur de la Switch me paraît étrange.Je me trompe peut être, mais je crois que Nintendo nous prépare une nouvelle GameboyVous en dites quoi ?Article passe temps de la journée merci.Source membre : 33321321356