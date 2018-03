Jeux Video

Je n’ai pas fait les bêtas de Sea of Thieves. J’aime découvrir tout d’un coup, et je n’avais surtout pas le temps. Le jeu est dispo donc c’est parti, j’étais prêt, j’étais chaud, j’allais enchaîné des heures et des heures avant de pondre un test complet.Mais en fait nan. Il n’y aura pas de test, car je ne teste pas les Early Access.Et Sea of Thieves est un Early Access. Ou en tout cas ça y ressemble tellement que ça arrive à être moins complet que d’autres Early Access.Alors je ne vais pas mentir et donc raconter ma soirée de quelques 2h30 en SOLO.Ouais solo. J’ai évidemment l’intention de faire des grosses sessions multi cette semaine. La team est prévue mais me suis dit qu’en attendant, j’allais jeter un petit œil (et prendre de l’avance sur les piécettes d’or comme une pute).Bon je commence et… PUTAIN, c’est quoi ce tearing de ouf ? Je suis sur One X, on m’a volé !Nan c’est dégueulasse, donnez moi un patch.J’essaye d’oublier et je reprend.Et bon…Ok c’est de la découverte, du générateur de petites anecdotes et du plaisir d’explorer un monde par soi-même mais… Rare, vous savez ce que c’est un tuto ?Alors, soit j’ai eu un bug, soit je viens d’assister au tuto le plus pété de l’histoire du JV pour un jeu de cette ampleur :- Ouvre l’inventaire- Sélectionne la banane- Mange la banane- Avec R, tu peux voir l’inventaire des quêtes- Maintenant démerde toi enculéWUT ? Mais je fais quoi ? Je suis où ? Je vais où ? Un Elder Scrolls te largue, mais t’as une base. Une intro. Là rien, tu sors d’un bar aussi vide que le reste du monde et… Et ouais d’ailleurs autant parler de ça de suite. C’est par l’ambiance même que le jeu pue l’Early Access. Y’a rien, le monde est mort de chez mort, les seuls PNJ sont des marchands ou des maître de guildes, les mêmes à chaque île du genre, fixé comme des piliers. Personne dans les bars, personne dehors qui vogue à sa vie, rien. C’est le purgatoire, accompagné d’aucun doublage (enfin, trois mots quoi, et avec des voix mal choisis).Bon je reprendDonc je suis largué et perdu, je ne sais même pas quoi faire sur cette île, je me promène, tombe au pif sur l’unique bateau que je présume être forcément le mien. Les marchands n'ont rien de spécial à raconter et de toute façon, je suis pauvre, donc je vais voir ce qui ressemble à une chef de guilde, je prend une quête, je ne sais pas quoi en foutre, je ne sais pas comment la valider, je tourne en rond, ça m’énerve.A un moment, je capte qu’il faut aller dans le bateau, poser le papier de quête sur une table et c’est censé être ensuite parti, sauf qu’on m’indique que je dois ramener deux poules sur une île dont j’ai le nom mais aucune idée de l’emplacement, ma map étant vide (y’a des îles mais pas le nom).Le HASARD m’a permis de reparler à la chef qui m’a donné deux cages à poule. Merci, vous auriez pu préciser qu’il fallait que je retourne la voir au lieu de prendre le risque de perdre mon temps. Les cages sont vides, donc je présume que je dois trouver les poules moi-même, sauf que j’ai aucun indicateur.Plein le cul, je me lance vers l’océan. J’enlève l’ancre, je commence à partir, je ne sais pas où je vais, je vais voir la map, je m’allume une clope, mon bateau subit la foudre des marées et me renvoie contre les rochers de l’île initial. Je gueule, je le répare.Je repars, la tempête tombe, mon bateau souffre le martyr, j’enchaîne les allers-retours à la cave pour éponger et poser des planches, ma boussole part en couille, j’aperçois enfin une île et…. PUTAIN je suis revenu au point de départ !!!Je fais une respiration d’accouchement, et c’est reparti. Je tente de garder le cap mais la tempête n’en finit pas, mon bateau est en PLS et je n’ai plus de planche, j’approche d’une île : trop tard, je coule comme une merde.Je fais respawn mon bateau, je reprend la voile, j’arrive sur une île lambda qui est celle d’une apparente chasse/assaut mais je n’ai pas de clé. J’ai perdu mon temps. Je reprend, j’arrive sur une nouvelle île où l’on me bombarde. D’autres joueurs ? Juste un squelette à la con… Mais y’a des poules ! Je cours au bateau chercher mes deux cages : elles n’ont pas respawné après le premier naufrage. Je suis à bout de nerfs.Je reviens tant bien que mal sur la première île. Je reprends des cages, je retourne sur l’île des poules, j’en choppe une qu’il faut mais j’en trouve pas de blanche. Je suis à deux doigts d’abandonner mais au moment de repartir au navire, miracle, une blanche. Je la choppe, fous les cages dans la cale et commence une prière pour ne pas couler à nouveau.Je ne sais pas où est cette foutue île du RDV. Je craque, je regarde une map sur internet (#favori), on est bon, j’y file.Entre temps, je remarque que l’eau tue la gueule comme prévu, que les sensations sur la bateau sont admirables et je n’ai aucun mal à entrevoir le potentiel minimum à plusieurs niveau délire.J’arrive sur l’île B, je donne mes poules à la chef qui est un clone de l’île A.Mission terminée. Mais pas validée dans le menu de guilde et aucun gain : les serveurs sont en surchauffe.J’éteins la console.Bonne nuit.(évidemment, mes soirées multi restent prévues)(sorry pour les éventuelles fautes, il est tard et j'ai déjà l'article du Nindies à rattraper)