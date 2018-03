Y'a pas à dire il a la classe le Cory, je le connaissais pas beaucoup avant ce GOW, mais de ce que j'ai entendu dans cette interview il a l'air vraiment très confiant et semble présager un grand avenir pour la série de, et j'aime beaucoup son discours sur les jeux Solo notamment, une interview très intéressante.Vite le 20 Avril !

posted the 03/20/2018 at 08:53 PM by misterpixel