laisser Banjo apparaître dans le prochaine Smash Bros

Banjo dans le prochain Switch?Phil Spencer ne serait pas contre comme au temps où il a vu débarquer les DLC dans Smash Bros For WiiU et For 3DS, et laisserait faire si Nintendo voulait utiliser le personnage.Surement pour redorer l'image de la licence afin de vendre en masse un remake, portage ou simplement nouvel épisode.Trêve de plaisanterie de ma part sur l'ours mal léché et l'oiseau psychopathe qui m'ont fait passer d'excellents moments sur deux d'excellents jeux N64.Cette réaffirmation c'est faite à la suite d'une question poser sur Twitter:Pour faire simple en traduction:"On lui demande si il serait toujours ok pourfraîchement annoncé sur Switch?"Et la réponse est un simpleDans l'esprit de Phil, rien n'a changé depuis tout ses années et peut, on ne sait jamais avec une petite pétition envoyée à Nintendo pour leur forcer l'esprit.Et vous, voudriez-vous jouer avec Banjo et son acolyte dans le prochain épisode de la saga?Perso, je ne serais pas contre. Par contre je suis contre les DLC individuels qu'on a vu sur WiiU et 3DS; je veux bien payer pour une vraie extension comme pour Mario Kart 8 ou bientôt Splatoon 2.