Voici une Information autour d’un jeu Xbox One, Sea of Thieves :Le site EliteGamer a testé le jeu et lui attribue la très bonne note de 9.3/10. Pour rappel, le jeu Sea of Thieves est sorti aujourd’hui même sur Xbox One, et également sur PC…Source : https://elitegamer.com/2018/03/20/sea-%e2%80%8b%e2%80%8bthieves-review-pirates-life/