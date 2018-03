Annonce nulle part, je viens de voir que KOF98 UM (the best version!) débarque sur le PSN au prix de 14.99€, il fait partie de la gamme PS2 Classics.



De mémoire, la version PS2 de ce jeu à toujours été la plus complète (possibilité de choisir les OST ou les AST, choix des stages en 2D ou 3D). Version européenne oblige, il n'y avait pas de sang dans la vesion pal ps2.



"Dream Match Never Ends"