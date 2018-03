Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :JeuxVidéo.com vient de tester le jeu et lui attribue la note de 16/20. On retiendra surtout le rendu du jeu, et dans les points négatifs, sa facilité. Pour rappel, le jeu sortira sur PC et Ps4 ce vendredi, dans trois jours donc…Source : http://www.jeuxvideo.com/test/816748/ni-no-kuni-ii-revenant-kingdom-un-savant-melange-des-genres.htm