Hello,Récemment une session Reddit s'est tenue avec les développeurs du jeu A Way Out et de nombreuses questions ont trouvé réponse.Oui le jeu sortira en boite.Oui, une seule copie est nécessaire pour jouer à deux à A Way Out.Vous devrez télécharger le « pass ami », après ça, votre ami n’aura qu’a vous inviter et vous pourrez jouer à l’intégralité du jeu avec lui.Non, seule la personne qui possède le jeu pourra débloquer les succès.Non, du moment vous avez acheté le jeu, vous pouvez le faire avec 1000 personnes différentes si vous le souhaitez, toujours avec une seule copie achetée.La campagne dure entre 7 et 8 heures.La plupart du temps oui, mais il arrivera cependant que certains passages se fassent en plein écran.Oui.Non, vous ne pouvez pas jouer seul avec une IA.Sur PS4/One One Fat/S, 30fps. Sur PS4 Pro/Xbox One, le framerate ne sera pas locké.Oui, il a un meilleur framerate et tourne à une résolution supérieureNon.Non, aucun DLC n’est prévu pour le moment, nous nous concentrons sur notre prochain projet.