profile

4 Likes Likers

Who likes this ? finalfantasyxv, chester, eldren, minbox

name : Electronic Arts

description : Electronic Arts c'est l'histoire d'une ascension exceptionelle. Fondée par Trip Hawkins en 1982, la société caliornienne était déjà devenue éditeur n°1 aux US en 4 ans ! C'est dans les années 90 que Electronic Arts investit l'univers des consoles pour s'y concentrer. Licences, contrats de distributions dans le monde entier et avec des studios importants, Electronic Arts s'est aussi imposée avec ses réactualisations annuelles des EA Sports. Aux portes de l'an 2000, à force d'une politique de rachats, et de titres souvent puissants commercialement parlant, et toujours bien ciblés, Electronic Arts est tout simplement l'éditeur n°1 mondial.