SalutJe viens vous parler de cette petite offre sur Steam.Dropsy est en promo!!!"Dropsy est une version non traditionnelle de la formule classique d'aventure point & click, mettant en vedette un clown insouciant alors qu'il explore un monde richement détaillé et rempli de personnages colorés et de sinistres secrets, distribuant des câlins tout au long du chemin."

Who likes this ?

posted the 03/20/2018 at 01:06 AM by fragdelapassion