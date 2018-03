Le côté RPG est plus poussé qu'auparavant, avec des équipements, des améliorations de statistiques, des personnalisations d’armes et des évolutions de capacités. L'équipe a confirmé que les joueurs, il est donc plus stratégique de se spécialiser dans un domaine : défense, attaque à distance, runes magiques, etc.A la place des gâchettes pour attaquer, il est possible via les options de choisir le combopour ceux qui n'aiment pas changer les vielles habitudes.Concernant la difficulté,. La difficultéXD est clairement la plus difficile, décrite commeIl ne s'agit pas simplement d'une augmentation algorithmique de la difficulté comme le souligne Cory Barlog:Give me God offre War dispose de sa propre sauvegarde et(contrairement aux autres).Une autre difficulté intitulée, comme son nom l'indique a été conçu pour attirer les joueurs qui veulent juste profiter du monde et " ne pas se faire battre toutes les deux secondes"(à noter que les previews étaient en expérience équilibrée, soit le deuxième niveau de difficulté)En résumé:Et une fois le jeu terminé, quelle que soit la difficulté, vous, continuer à découvrir les secrets qui vous ont échappé.Bonus le premier bos fight (qui se déroule dans les 1h/2h de jeu) s'annonce extraLa preview en question qui décrit le boss fight à 12:21 (en anglais)