Quand je dis fans, je parle ceux de console biensur, pas les fans qui jouent en Arcade...Bah voilà, du nouveau contenu pour Tekken 7, et devinez, et sans surprise... c'est une exclue Arcade (et c'est pas le seul nouveau contenu exclusive à l'arcade depuis la sortie de T7 sur console)Bref aprés le foutage de gueule de sortir Tekken 7 sur console aprés 3 ans de sa version Arcade, apparement ça ne suffisait pas trop à Namco fallait qu'ils crachent plus sur leurs fanbase Console:Jamais de ma vie j'ai vu un tel niveau de manque de respects envers ses fans