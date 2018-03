Salut tout le monde !Voici ci-dessous une vidéo récapitulative d'un travail de remodelage des écrans d'origine de Final Fantasy VII, qui a déjà relooké environ 40 écrans incorporables en jeu !Je ne lancerai pas le débat "mieux vaut-il attendre le remake de Square-Enix ?", mais ça me démange quand mêmeSi vous êtes graphiste et voulez participer au projet, ou simplement si vous voulez soutenir les auteurs, rendez-vous sur les forums mentionnés dans la vidéo

Like

Who likes this ?

posted the 03/19/2018 at 07:58 PM by azertyuiop2