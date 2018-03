Voici une Information concernant le jeu Assassin's Creed Rogue Remastered :Les notes obtenues par le titre sont les suivantes :- Digitally Downloaded : 100/100- GameSpace : 90/100- We Got This Covered : 80/100- Hobby Consolas : 79/100- Multiplayer.it : 75/100- Wccftech : 73/100- IGN Italia : 71/100- BaziCenter : 70/100- Everyeye.it : 70/100- Eurogamer Italy : 70/100- App Trigger : 65/100- Twinfinite : 60/100Et le Test de JeuxVidéo.com :Et pour finir sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira officiellement demain...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/assassins-creed-rogue-remastered/critic-reviews