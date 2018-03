Le jeu Flashback aura 25 ans cette année et pour l'occasion, Microid annonce une édition en boîte dans une édition limitée.À l'intérieur de cette belle édition, nous retrouverons :-Le jeu en boîte-Un steelbook style SNES-La BO du jeu en version numérique-Une carte métal numérotée (enfin une Cate-Un manuel façon 1993Pas de prix pour le moment, mais une date. Le jeu sera disponible le 7 Juin.

Who likes this ?

posted the 03/19/2018 at 06:11 PM by leblogdeshacka