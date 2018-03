Selon Digital Foundry, God Of War est bien parti pour devenir la prochaine vitrine technologique de la PS4.





Selonest bien parti pour devenir la prochaine vitrine technologique de la

l'image est plus nette qu'Horizon







■Un studio avec un héritage remarquable pour l'excellence technique,se rapproche de l'achèvement de son dernier, la semaine dernière, nous avons enfin eu l'occasion de voir un peu plus le jeu en action suren. D'emblée, il est clair que ce qui est exposé ici est extrêmement prometteur.devrait se tenir confortablement aux côtés d'et d'lorsqu'il s'agit de la qualité de sa technologie.■Pour ce dernier tour de marketing autour de, nous avons réussi à obtenir un fluxde haute qualité de gameplay. Commeutilise une forme de rendu en damier (CB) pour atteindre un nombre de pixels de. Il semble certainement propre en mouvement, et alors que notre compte de pixels n'a révélé rien d'autre qu'une sortie, lerévèle que la mise à l'échelle deest en vigueur.■D'après les 16 minutes de gampelay que nous avons analysé,et les artefacts occasionnels en damier (CB) sont visibles si vous regardez de près et de manière très sélective. En effet, nous avons dû passer quelques minutes à regarder les différentes images, ce qui suggère que l'équipe de développement a très bien réussi à livrer une présentation percutante. Bien qu'il ne soit pas natif en tant que tel, il est toujours aussi beau sur un écran ultra HD et, d'après nos calculs, il s'agit de l'un des jeuxdisponibles sur la plate-forme.■Si vous regardez au-delà de la résolution de rendu de base, il y a beaucoup plus à apprécier, et cela ne devrait pas être une surprise. Après tout,est bien connu pour ses prouesses graphiques - alors que les jeux originaux étaient impressionnants sur, les deux suites publiées sursont un saut significatif en termes de qualité visuelle et restent parmi les plus beaux jeux de génération précédente. Avec ce nouveau, cette tendance se poursuit. C'est la première fois que nous voyons la série correctement représentée sur le matériel de la génération actuelle et elle brille.■Le premier élément qui se distingue est la qualité des actifs individuels.lui-même est extrêmement détaillé et magnifiquement ombragé, avec beaucoup de détails fins à travers ses vêtements et accessoires. Les différents personnages sont également détaillés et de qualité constante tout au long des séquences que nous avons eu. En plus de cela, le monde lui-même est extrêmement cohésif avec des éléments visuels qui travaillent ensemble pour créer quelque chose de naturel et de fantastique. Il est évident que nous envisageons un processus de rendu physique complet, car les matériaux semblent très réalistes - mais il est également probable que l'art a été modifié pour s'adapter à l'approche plus stylistique adoptée par l'équipe. Cela rappelle le récent remake dedans ce sens et ça marche à merveille.■Une autre caractéristique visuelle impressionnante sur l'affichage sont. Probablement piloté par le, God of War propose une pyrotechnie réalisée avec goût tout au long de l'action axée sur le combat que nous avons examinée. Au début de génération de la, des jeux commenous ont impressionnés par leurs effets de particules, mais la plupart des développeurs font preuve de plus de retenue dans leur utilisation. C'est agréable de voirse pencher dans ces effets d'une grande manière car il s'adapte au style d'action sur l'écran. D'autres interactions physiques impressionnent également : le tissu coule naturellement et les objets se séparent de façon réaliste. Certes, ces objets disparaissent tout aussi rapidement, mais ils sont encore bien mis en œuvre et rappellent presque l'époque des tonneaux dans■Ensuite, il y a l'éclairage volumétrique.s'appuie fortement sur les effets volumétriques pour aider à construire l'atmosphère. Un brouillard dense et des puits de lumière perçants sont visibles dans la plupart des nouvelles séquences. Nous ne sommes pas encore sûrs du type d'implémentation que nous voyons ici, mais c'est vraiment volumétrique plutôt qu'une simple solution d'espace-écran utilisée pour les puits de lumière directs dans de nombreux autres jeux. La façon dont il interagit avec des choses comme le brouillard au sol est également remarquable. Le post-traitement est également d'excellente qualité avec un flou de mouvement robuste par objet utilisé tout au long du processus. Cela aide à accentuer les attaques individuelles, donnant plus de poids à chaque mouvement. Le flou de mouvement de haute qualité est un élément de base de la série depuiset c'est formidable de voir cette tendance se poursuivre.■Mais ce nouveauest définitivement en train d'ouvrir de nouvelles voies pour la série et le plus grand remaniement se trouve dans le système de caméra révisé. L'idée présentée par l'équipe est de ne jamais couper - la cinématique et l'action se déroulent de manière transparente tout au long du jeu, sans écrans de chargement ni angles sur mesure. C'est presque l' opposé aux autres jeux précédents de la série. Vous regardez, par exemple, et la caméra se déplace constamment - elle travaille sur un itinéraire prédéfini conçu pour toujours fournir un angle cinématographique de l'action. Cela permet de véritables batailles épiques au fur et à mesure que la caméra entre et sort en temps réel.■Le saut vers une caméra de troisième personne plus serrée avec le contrôle du bâton droit est intéressant car il suggère que les scènes à plus grande échelle de la série, si elles sont incluses, devront se dérouler de façon tout à fait différente. En ce sens, cela ressemble à un jeu de contraintes - et c'est peut-être exactement ce dont la série a besoin. Les deux titresprécédents ont placé la barre si haut en termes d'énormes batailles à grande échelle qu'il semble impossible de faire mieux. Heureusement, les changements apportés à la boucle de combat de base semblent avoir un impact significatif sur la sensation de jeu. J'ai toujours eu l'impression que les précédents jeux deont fait du mauvais travail en connectant les attaques des joueurs avec les ennemis. C'est comme si vous balanciez les lames de l'Olympe à travers vos ennemis jusqu'à ce qu'ils meurent plutôt que de les frapper directement.■Le nouveau jeu semble faire un bien meilleur travail avec cela. En limitantà des armes plus réalistes qui ont un impact clair et évident sur les ennemis, les animateurs et les concepteurs de combat ont réussi à créer quelque chose qui semble plus viscéral, plus personnel. Dans les jeux précédents, on a l'impression queest toujours en train de combattre de grandes foules, mais cette fois, on a l'impression que chaque ennemi est plus dangereux. Que cela reste la base de l'ensemble du jeu ou que nous ne voyons qu'un tout petit échantillon de l'ensemble du système de combat reste à voir - mais quoi qu'il en soit, tout cela est très impressionnant et nous sommes impatients de mettre le jeu vraiment à l'épreuve à l'approche de sa date de sortie en avril.