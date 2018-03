La Xbox One étant dézonée, vous pouvez jouer à l'ensemble de vos jeux, quelle que soit votre implantation géographique.



Comme de nombreux jeux, Sea Of Thieves est lancé à différentes heures en fonction des fuseaux horaires.



Pour ceux qui ont le Xbox Game Pass, vous pouvez par exemple lancer le téléchargement et jouer à Sea Of Thieves en paramétrant votre console sur la Nouvelle-Zélande.



*Paramètre / Système / Langue et région / Région : Nouvelle-Zélande



Une fois votre console redémarrée, vous pourrez vous jeter sur le moteur de recherche de la Xbox One et trouver Sea of Thieves ou alors vous passez directement par Xbox.com et lancer le téléchargement.