Monsieur Garcin c'est avant tout l’incroyable histoire d'un artiste Marvel qui a bénéficié d'une notoriété mondiale en illustrant la couverture du #700 du magazine Spider-Man !



Alors malheureusement on ne sait pas à quoi il ressemble ce fameux Mr Garcin car il se cache derrière un masque de lutteur mexicain...



Et là vous me dites : quel rapport la PC Engine ?



Le rapport c'est que Mr Garcin a été biberonné aux jeux vidéo pendant sa tendre enfance et qu'une de ses consoles préférées n'est autre que la PC Engine dont il adorait les shoot them up !



Gate of Thunder, Spriggan, etc. ont lancé sa conversion au monde incroyable des jeux PC Engine ! Même si la Sega Master System, la Mega Drive, la Super Nintendo et l'univers des jeux d'arcade ont achevé sa formation de Jedi du retrogaming.



Si bien que ce goût prononcé pour le retrogaming et la culture des années 80/90 sont bien présents dans ses oeuvres : prenons deux d'entre-elles : Dragon Ball Z, Street Fighter, elles parlent forcément aux personnes de notre génération.



Sa technique est simple, pour ne pas dire enfantine.



Stakhanoviste du ciseau et de la colle, Mr Garcin assemble des figures mythiques de la culture populaire pour en faire une oeuvre à part entière. Point d'outils numériques pour assembler les images ou générer des effets sympas... Nan nan nan, ici tout est fait façon old school : on choisit son image, on la découpe en s'appliquant (on passe même la langue pour aider à ses concentrer) et on la colle avec son tube Uhu ou son petit pot Cléopâtre.



Certains détracteurs diront que c'est du neuf avec du vieux ou qu'il s'appuie sur le talent d'autres dessinateurs pour créer ses oeuvres mais le résultat est bluffant et interpelle notre imaginaire. Il y a une "touche" Mr Garcin qu'on ne retrouve pas chez d'autres adeptes du "découpage/collage".



Chaque dessin ou illustration n'est pas là par hasard, il y a une histoire dans chacune de ses oeuvres. Ca tombe bien car les éditions Pix'n Love ont eu la bonne idée d'éditer un livre reprenant les 100 premières oeuvres emblématiques de l'artiste. si le livre "collector" de base est abordable (49 € avec deux reproductions signées par l'artiste), l'édition "Silver" est vendue avec une oeuvre originale pour la modique somme de 4000 € !



Alors si un jour on vous enguirlande en disant : "arrête avec tes jeux vidéo, ça ne mène à rien !"



Répondez avec une indéniable sérénité : "Que nenni, figurez-vous que les jeux vidéo peuvent mener aux sommets de l'art contemporain et faire de vous un artiste reconnu et réclamé dans le monde entier..."





Gunhed TV - https://youtu.be/DYlCl83k5S4