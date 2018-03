Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Gamekult a donné son avis sur le titre après trois heures de jeu, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont plus qu’enthousiastes. Et celles de Gameblog :Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://www.gamekult.com/jeux/god-of-war-ps4-3050376157/test.html