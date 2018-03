Bonjour à tous,



Juste un petit coup de gueule pour exprime mon mécontentement quant à l'insertion des pubs qui a été faite dans l'application Gamekyo, que ce soit sur ios ou Android.



Je voudrais aussi avoir votre avis sur ce point. Les pubs deviennent tellement envahissante, qu'il devient aujourd'hui quasiment impossible de naviguer sur l'appli.



Je vous sollicite donc aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi exprimer votre mécontentement et pour lancer une pétition pour que des modification soient apportées.



Sincèrement, si les concepteurs ne revoient pas leur copies rapidement, je ne reviendrais plus sur le site et l'appli... et je ne pense pas être le seul !!!



A bon entendeur, salut !