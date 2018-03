Jeux Video

Ce que j'en retiens :

Par contre :

Mon premier avis en deux-deux pour seulement une dizaine d’heures, car un peu débordé en ce moment et je me chargerais de terminer tout ça dans les jours à venir entre quelques sessions de piraterie et de « fuck the Oscars » :VoilàBon plus globalement, y'a des qualités et défauts sur lesquels je reviendrais mais en un point, j'ai juste envie de dire que cela faisait (très) longtemps que je n'avais pas enchaîné des longues sessions sur un J-RPG "classique" sans jamais me faire chier, et ce grâce à cette impression que beaucoup de choses ont été faites pour atténuer les lourdeurs typiques du genre.- le système de combat qui enfonce celui du premier six pieds sous terre- rendu vraiment top (PS4 Pro de mon coté) avec pas un pet d'aliasing et un frame-rate sans aucune chute- le rythme parfaitement dosé- scénario certes enfantin (ou Ghibli-esque dira t-on) mais plutôt sympa à suivre- pas de level-up à la con dès le moment où vous prenez votre temps à explorer- même les villes ne sont pas chiantes à visiter- Le bruit des espèces de pikmins devient énervant à la longue (des "niiaaaaaaaa").- Le système de combat sur la world map forcément moins top (transition avec fond noir, donc rythme plus lent que les donjons où tu enchaînes sans pause)- Les "batailles" (armées contre armées en format SD) un peu bordélique. Mais j'en ai pas encore fait assez pour juger pleinement.Bref, très bonne surprise pour le moment après la purge que fut le premier