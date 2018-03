Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :L’embargo ayant pris fin, voici les notes obtenues par le jeu :- Dualshockers : 100 / 100- Just Push Start : 95 / 100- Easy Allies Review : 95 / 100- PlayStation Universe : 95 / 100- RPG Site : 90 / 100- PC Gamer : 90 / 100- TheSixthAxis : 90 / 100- Hardcore Gamer : 90 /100- Polygon : 90 / 100- TheOuterhaven : 90 / 100- Everyeye.it : 83 / 100- GameSpot : 80 / 100- GameSpew : 80 / 100- EuroGamer : 80 / 100- IGN : 78 / 100- Destructoid : 75 / 100- USgamer : 70/100Et sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi même sur PC et Ps4…Source : http://opencritic.com/game/5039/ni-no-kuni-2-revenant-kingdom