Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :YSO a publié ses prévisions pour le jeu, et selon eux, durant sa première semaine de commercialisation, Level 5 devrait écouler entre 30 000 et 35 000 exemplaires de leur titre. C'est à peu près le score que devrait faire le jeu Detective Pikachu sur 3DS, mais moins que le jeu Valkyria Chronicles 4 sur Ps4...Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-10-2018-mar-05-mar-11.29437/page-15#post-5718915