Bonsoir la communauté Gamekyo,Je bosse depuis un petit bout de temps sur cette idée et je tenais à vous la partager…J’analyse l’univers du jeu vidéo depuis un certain temps maintenant, et on se rend compte rapidement que chacun a sa propre perception.Aborder un tel sujet est délicat, et c’est avec un nouvel angle que j’ai décidé de réaliser ce projet.G-LOG, une série sur la perception de l’univers du jeu vidéo.EP1 : Florent Gorges revient sur son enfance, son parcours et partage sa perception du JV.(Meilleur avec un casque et du pop-corn =)Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur Youtube =)++