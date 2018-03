Salut les gens,



J'essaye de me renseigner sur Crunchyroll.



Si j'ai bien compris ça propose du streaming gratuit en contrepartie d'un matraquage de publicités. J'ai du mal à avoir certaines concernant leur abonnement prenium ceci dit. Donc si certains peuvent me répondre svp.



- le multi-écrans est il possible pour un même compte (et pas dans la même maison) ? Si oui, combien ?

- peut on utiliser son abonnement quand on est dans un autre pays comme avec Netflix ?



J'aimerai partager mon abonnement avec un pote qui vit au Québec pour résumer.



Ah oui, et est ce que c'est bien au final ou il y a meilleur service ? (j'entends légal et sans pub ;-)



Merci par avance