Star Wars Rebels, un des plus gros morceaux du Star Wars de l'ère Disney, s'est achevée tout récemment, après 4 saisons. Et reprend plus ou moins le flambeau de The Clone Wars, abruptement arrêtée suite à la fameuse passation de pouvoir de George à Mickey. Et du coup, je tenais vraiment à en parler un petit peu.Parce, mine de rien, que j'ai beau être curieux vis-à-vis des nouveaux films à venir, aucun d'entre eux ne me hype autant que peut le faire l'annonce d'une nouvelle série animée.Ce qui, de base, me fait accrocher à l'univers de Star Wars, plus que l'histoire en elle-même, c'est la richesse du lore, le sentiment de voyage et, par dessus tout, l'évolution de personnages attachants et intéressants.Certes, les films proposent ça également, mais à tellement plus petite dose, et sans nous laisser le temps de voir la progression de cette évolution. C'est sans doute pour cette raison que j'ai toujours été plus branché séries TV que films.Ces deux séries, qui sont VRAIMENT à voir dans l'ordre chronologique, avec dont The Clone Wars avant qui qui se déroule entre les épisodes 2 et 3, puis seulement enfin Star Wars Rebels, qui elle démarre quelques années avec Rogue One/A New Hope.La première est constituée d'une succession de mini arcs scénaristiques, généralement de 3-4 épisodes. Avant de basculer sur un nouveau conflit, dans un autre coin de la galaxie, et potentiellement centrée sur des personnages différents.Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi ont beau être les protagonistes principaux, certains épisodes pourront très bien se dérouler sans eux. Pour se concentrer l'espace de quelques épisodes sur un antagoniste, ou groupe de chasseurs de primes ou encore un ou plusieurs Jedi pas nécessairement mis en avant dans les films.La seconde série elle, propose un style de narration un peu plus linéaire. La progression est moins tronquée, plus classique, mais tout aussi appréciable. On suit cette fois-ci un groupe de rebelles (avec une vibe pas sans rappeler la série Firefly parfois... juste, version Disney quoi... xD), qui fera partie des fondations de l'alliance que l'on retrouve dans la trilogie originale. Aussi, les caméos de luxe, de têtes connues, sauront se faire présents, complètement appréciables et surtout, non intrusifs. Ou très peu disons... :3Les deux séries étant en partie chapeautées par la même équipe créative, et l'une ayant remplacé l'autre, Rebels a tendance à reprendre certaines des intrigues inachevées de The Clone Wars. C'est pourquoi je conseille vraiment, VRAIMENT (j'insisterai jamais assez là-dessus) de regarder les deux dans l'ordre.Si vous aimez l'univers de Star Wars, et que certains aspects de la nouvelle trilogie vous déçoivent, comme une côté repompe/hommage trop présent ou un sentiment que les films sont un peu improvisés au fur et à mesure, vous serez heureux d'apprendre que les deux séries, bien que toutes les deux possédant leur lots d'épisodes dispensables, arrivent constamment à proposer du neuf, et certains détails à priori insignifiants au premier abord, auront tendance à refaire surface plusieurs saisons après, donnant cette très agréable sensation que les mecs savent parfaitement ce qu'ils font, et où ils vont.Bref, deux séries faites avec amour (la direction artistique, on adhèrera ou pas, mais le fait est que j'ai rarement vu de séries TV d'animation 3D aussi peaufinées que celle-là, surtout sur les dernières saisons de chacune), que je ne peux définitivement que recommander, si vous aimez un tant soit peu l'univers.La première réhausse l'appréciation de la prélogie. La seconde prouve que même à l'ère Disney, il est toujours possible de proposer des personnages nouveaux et intéressants.Y'en a t-il parmi vous qui s'y sont déjà essayé ?