Le programme du mois d'Avril est à moitié dévoilé... enfin pour le 1er Avril (j'ai regardé sur l'application) et voici la liste des séries et films qui sont et seront disponibles le 1er Avril.Deep RedD.E.B.S.JawbreakerTonnerre de feuLa vengeance dans la peauAmerican Pie No Limit!La Mort dans la peauLa mémoire dans la peauLe Gospel du bagneRobin des BoisThe Blues BrothersThe ImmigrantLe Monde (presque) perduVampire Knight Saison 1American Horror Story Saison 6Worst Cooks in America saison 4Les ChenapansCheech & Chong's Next MovieOne-Punch Man saison 1The Skeleton TwinsPotins de femmesMemories of WarBasilick saison 1La Casa de Papel saison 2Je ferais une MAJ dès que de nouvelles séries et films arriveront