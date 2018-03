Voici mon Premier Avis sur le jeu Metal Gear Survice :Tout d'abord, graphiquement, rien à redire, je trouve ça assez joli. La cinématique du début, rappelant, fortement le jeu Metal Gear Solid V : The Phatom Pain, est très réussie.Aucun problème de caméra, le personnage se déplacement naturellement et je n'ai pour le moment rencontré aucun bug.La carte du jeu est vaste, les ennemis sont assez variés et la difficulté est bien présente.Pour le mode multi-joueurs, je ne pourrais me baser que sur la beta, ne l'ayant pas encore testé dans le jeu final. C'était à l'époque je trouve un excellent mode.Mais le point fort du jeu reste l'aspect survie. Tout est parfaitement pensé, comme la recherche de nourriture, d'eau, ou d'armes à améliorer pour s'en sortir. Le fait de vouloir à tout pris s’échapper de ce monde est vraiment bien retranscris.D'ailleurs, cette pour cette raison que le fait qu'il y ait des zombies ne me gêne absolument pas. Après, le scénario reste quad même assez basique. Dernier point, j’aime bien le système de camp à construire, à fortifier et à défendre. Ça ajoute à ce côté survie, très bien exploité dans le jeu. Il y a aussi beaucoup de chose à trouver et débloquer.Bref, Komani a fait je trouve de l'excellent travail avec ce titre, qui n'est pas non plus un chef d'oeuvre, mais qui fait le travail. Surtout que son faible prix est là aussi un avantage. Comme quoi, il ne faut mieux pas trop vite faire des conclusions hâtives sur un jeu...Source : member15179.html