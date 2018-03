■Alors qu'il ne reste plus qu'un mois avant que le nouveaudébarque surà travers le monde,a montré de nouvelles parties du jeu dans ses studios chez. Les médias et les invités qui ont assisté à l'événement ont pu y jouer quelques heures de la campagne solo.■Bien que ce nouveausoit une suite, c'est aussi un nouveau départ pour la franchise en termes de style et d'environnement. Après avoir tué les dieux olympiens danss'est déplacé de la Grèce à la Scandinavie, où les dieux nordiques existent toujours. Ces derniers se méfient de sa réputation, connaissant son passif de guerrier.■Contrairement à son passé de guerrier,a été changé à la fois par les combats et son fils,. Le monde est encore un endroit dangereux, etdoit protéger son fils et lui apprendre à se battre. Si vous pensez que le jeu est une grande mission d'escorte, rassurez vous.n'est pas un poids pour les joueurs ou il fait le protéger. Au lieu de cela, vous pourrez l'utiliser comme un personnage de soutien tout en combattant des adversaires. Un des mouvements les plus lisses d'le fait courir vers le haut pour trébucher un ennemi pour les mettre en place pour queattaque.■Depuis quen'a plus ses lames à double chaîne, sa principale arme cette fois-ci est la, qui agit comme le marteau de Thor à la fois de la mythologie classique et des films de Marvel.peut lancer des attaques légères ou lourdes lorsqu'il est proche d'un adversaire, ou il peut lancer la hache si un ennemi est hors de portée. Une fois lancée, la hache peut être rappelée manuellement en appuyant sur le bouton Triangle. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais avoir un contrôle manuel ajoute plus de flexibilité à vos attaques, puisque vous pouvez lancer la hache sur un adversaire et en frapper un autre avec vos poings avant de le rappeler. La hache peut également fournir des attaques magiques, telles que le gel d'un ennemi. Vous serez en mesure de personnaliser laen sélectionnant des runes à associer à des attaques légères et lourdes.■Les contrôles d'attaque primaires sont mappés sur les boutons de l'épaule, R1 étant une attaque légère, R2 étant un attachement lourd, et L1 étant un blocage. Le blocage ne consiste pas seulement à arrêter les attaques imminentes, mais aussi à parer intelligemment afin d'étourdir. Vous pouvez même utiliser le bouclier deoffensivement. Par exemple, congelez un ennemi, puis le brisez avec le bouclier.■Chaque ennemi a une barre d'état à deux niveaux, la barre supérieure étant la santé et la barre inférieure étant l'étourdissement. Vous pouvez remplir l'indicateur d'étourdissement de plusieurs façons, y compris en parant des attaques et en ordonnant àd'attaquer. Lorsque l'indicateur d'étourdissement est plein, un indicateur R3 apparaît à l'écran, ce qui permet un finisseur cinématique pour les adversaires les plus faibles. En fonction de ce que vous combattez, il peut être plus malin d'étourdir et de finir votre adversaire plutôt que d'essayer de l'abattre purement et simplement.■L'attaque de flèches d'est mappée sur le bouton Carré, ce qui vous permet de décider quand il tire sur un adversaire. Les flèches aident à étourdir votre ennemi, mais vous ne pouvez pas les retenir et les spammer, cara une quantité limitée, bien qu'elles se rechargent au fil du temps.■La caméra a été rapprochée plus près du personnage que dans les versions précédentes de, ce qui rend le combat plus intime, mais cela signifie aussi que vous avez moins conscience de l'environnement. L'équipe de développement a essayé de contrebalancer cela en donnant àun indicateur de menace et une capacité de virage rapide, qui est mappée sur le d-pad. Au début, vous n'utiliserez probablement pas beaucoup cette capacité, mais à l'approche de la dernière partie du jeu, nous prévoyons que le contrôle des foules sera une nécessité,étant obligé de garder des ennemis à distance tout en éliminant la menace pressante. Vous pouvez même utiliser des ennemis abasourdis comme des armes, comme donner un coup de pied dans un autre adversaire qui est plus loin.■Toutes ces différentes techniques de combat promettent d'offrir beaucoup de variété dans le jeu, ce qui est alléchant pour les joueurs qui veulent plus qu'un "simple hack-and-slash". Par exemple, jongler avec un ennemi et le frapper avec des attaques légères et les flèches d'semble être un moyen rapide de remplir un mètre paralysant et de permettre un mouvement de finition. Les joueurs devraient être en mesure de trouver un style qui leur convient ou d'opter pour des jeux plus difficiles, comme tenter de terminer le jeu sans mises à niveau facultatives.Même avec une variété d'options d'attaque, vous jouez en tant que "God of War", leest toujours l'une des capacités de■Parlant de mises à niveau,propose un système d'artisanat qui vous permet de mettre à niveau vos armes ou de fabriquer de nouveaux équipements. Des ressources sont nécessaires pour l'artisanat; vous devrez collecter ceux du monde entier. Ceux-ci sont distincts duque vous collectez, qui est la monnaie du jeu. La mise à niveau de l'équipement deaméliore également vos statistiques générales et rend de nouvelles compétences disponibles à l'achat. Les compétences peuvent être achetées avec du XP gagné en tuant des ennemis.■Les statistiques de base desont:■Tous les objets qui sont équipés, y compris les objets fabriqués, sont reflétés suren temps réel. La plupart des joueurs vont probablement optimiser pour les bonus de statistiques, mais si vous voulez avoir l'air élégant, vous pouvez le faire aussi. Qui se soucie des statistiques, tant que vous avez l'air cool, non?■Le monde deest présenté comme un environnement ouvert, même si ce n'est pas un jeu de style purement ouvert. D'après ce que nous avons vu, il y a beaucoup de place pour se battre, et si vous avez besoin de réduire la distance entre les ennemis rapidement,a une capacité de sprint.■L'histoire deest véhiculée par le jeu de la voix, ainsi que par les connaissances que l'on retrouve tout au long de la partie. Lorsque vous découvrez un marqueur de savoir, les informations sont ajoutées à votre journal.est doublé par Christopher Judge (mieux connu pour son rôle de Teal'c dans "Stargate SG-1"), etest par Sunny Suljic, 10 ans ("The Killing of a Sacred Deer"). Un élément de l'histoire dont nous ne savons pas encore grand-chose est celui de la mère d'Atrée. On peut supposer que son rôle dans le jeu sert de point de complot majeur.■D'un point de vue technique,devrait tourner àsur laet la, cette dernière affichant le jeu à une résolution plus élevée et avec des effets visuels améliorés. Mais quelle que soit la console sur laquelle vous jouez, nous nous attendons à ce queexploite bien et pousse le matériel dans ses limites.■Il est sûr de dire que le plus récent épisode dene sera simplement plus pareil. L'équipe dea repensé et retravaillé les principaux systèmes de gameplay, avec un combat plus délibéré et tactique, et un monde plus ouvert à l'exploration que les épisodes précédents. Contrairement à, il n'y a pas de multijoueur, le jeu se concentrant entièrement sur son expérience solo. En supposant que le gameplay et l'histoire se maintiennent au-dessus desde jeu promises, cela pourrait être juste l'évolution dont la série a besoin pour redevenir un porte-drapeau de la marque