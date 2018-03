PC Engine

Bonjour Gamekyo,Vous vous demandez sans doute ce que je fiche sur Gamekyo (ou pas)...44 ans, passionné de retrogaming et de BD, je ne suis pas forcément un bon client pour les sites d'actus jeux vidéo.Pourtant plusieurs abonnés de ma chaîne (Gunhed TV : https://www.youtube.com/c/GunhedTV ) viennent de Gamekyo et m'ont aimablement invité à venir poster mes inepties vidéoludiques ici.Alors je vous préviens d'emblée de jeu, fan de PC Engine et d'Amiga, je parle souvent de ces bécanes mais également de vieux trucs (Neo Geo, Sega Master System, Mega Drive, Dreamcast, Arcade, etc.) en rapport avec mon âge canoniqueQui plus est mes vidéos sont "tranquille Emile", ne vous attendez donc pas à des trucs furieux où ça glousse tout le temps, avec un montage nerveux qui rend épileptique. Nan moi c'est à mon rythme, hein ^^En tout état de cause, je vous souhaite à toute et à tous une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.