Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Pour beacoup, le jeu Persona 5 était le meilleur JRPG de l'année 2017 et l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Il a marqué les joueurs et les éditeurs du monde entier. Le jeu Ni No Kuni 2 pourrait devenir l'un des meilleurs jeux de ces dernières années, et devrait ravire les joueurs en montrera comment les RPG japonais peuvent être de grande qualité. Il pourrait même devenir le nouveau Persona 5 de cette année, selon IGN. Pour rappel, le jeu sortira sur PC et Ps4 ce vendredi...Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=235249