Dragon Ball Z Super GT

Le plus grand duel de tous les temps ! Le combat ultime pour la survie !!

Il reste seulement 1 min 30 avant la fin du Tournoi du Pouvoir ! Son Goku a pris le dessus sur Jiren. Jiren se concentre, et devient finalement sérieux. Entouré d'une aura rouge, il s'élance violemment et frappe un grand coup de ki à Goku à bout portant. Goku se fait éjecter au loin, et depuis les gradins, Krilin et Kame Sennin s'inquiètent, mais...(Traduction DB-Z.com)