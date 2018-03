Le jeu est annoncé pour le 28 Août aux US et en Europe et Sega annonce une version steelbook du jeu.Pas de prix pour le moment, mais nul doute qu'il sera au prix de 44.90€.Malheureusement, toujours pas de VOSTFR mais bon elle arrivera jamais.La box du jeu "classique"Le jeu Yakuza 6 est actuellement à 44.90€La démo du 6 sera de retour le semaine prochaine.

posted the 03/18/2018 at 01:00 AM by leblogdeshacka