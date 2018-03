Voici une Information concernant le jeu Far Cry 5 :Far Cry 5 sortira bientôt sur Ps4, Xbox One et PC. Le jeu est également compatible avec la Ps4 Pro et la Xbox One X. Dans ce dernier cas, les détails techniques concernant le support n'ont pas encore été divulgués officiellemment. Best Buy a listé l'Edition Deluxe pour le jeu Far Cry 5, ce qui a également confirmé la résolution du jeu sur Xbox One X. Il n'y a aucune donnée pour la version PS4 Pro. Selon eux, le jeu tournera à 1800p sur Xbox One X, avec un meilleur frame-rate, par rapport à la version Xbox One. Pour rappel, le jeu sortira le 27 mars prochain...Source : http://gearnuke.com/far-cry-5-runs-1800p-resolution-xbox-one-x-offers-improved-frame-rate/