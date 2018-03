Oui, voila le jeu a eu du retard, normalement il devrait être prévu ce mois-ci ou février. Finalement, il sortira le 15 mai sur PS4 et PC.On connait cependant pas la raison de son retard. Par contre, il y'aura que la version démat, la version physique c'est pour les nuls.

posted the 03/17/2018 at 08:26 PM by lion93