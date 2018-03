Dernièrement, certaines rédactions et youtubeurs (aux usa) ont pu s'essayer à SF 30th anniversary et ont constatés que certains modes de jeux importants étaient absents, notamment le mode "VS" et "Training".



Bonne nouvelle, ils n'ont pas joués à la version "gold" du jeu et ces modes seront bien présents (ainsi que la correction de nombreux bugs constatés durant cet session!).



C'est James Chen (commentateur attitré des tournois aux usa!) qui nous rapporte info, après avoir discuté avec des responsables de Capcom.



https://www.eventhubs.com/news/2018/mar/17/training-mode-reportedly-packaged-street-fighter-30th-anniversarys-final-retail-version/