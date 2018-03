Bonjour à tous!Chère Communauté de Gamekyo, j'ai besoin de toi : Je suis actuellement en Master Commerce et Marketing sur Bordeaux et j'ai pour objectif de réaliser un Mémoire de Recherche Appliquée sur l'univers du Gaming et ses liens avec le monde de l'entreprise.J'ai choisi ce sujet pour sortir un peu des sentiers battus et travailler vraiment sur un univers qui me passionne. Je veux aussi montré les aspects positifs qui peuvent être apportés par le Gaming dans notre société, loin des clichés basiques du grand public, à savoir : Jeux Vidéo = Pan pan pan, jeu pour antisociaux.Pour étayer mes recherches, j'ai réalisé un questionnaire et je vous invite à y répondre. Ça prend environ 5 min et j'aimerais vraiment avoir aussi des retours de la part des joueurs.Merci par avance