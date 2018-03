Achat du jour

Hop un peu de tout avec le collector de Xenoblade 2 d'abord.Je ne suis pas collector mais ayant adoré le jeu je n'ai pas pu résister à revendre ma version de base pour lui ... et il est juste super classe!Très content!Ensuite la super nes mini.Je n'ai jamais eu la chance de posséder cette console, chose désormais réparée!C'est petit, c'est mignon et le produit est de qualité.Seul truc con, le clapet pour les manettes autrement rien à dire, la sélection est bonne (même si oui c'est pas énorme face à la ludo de la machine) et je vais en profiter pour faire certains jeux comme Castlevania et Secret à Mana.J'espère vraiment voir une N64 mini cette année!Et on termine avec la testi...heu la boule rose.Un petit jeu pas prise de tête c'est toujours agréable en attendant des jeux plus ambitieux.C'est tout pour aujourd'hui!