Voici une Information autour des Figurines Amiibo :Les faibles stocks permettent à certains de faire des affaires. En effet, sur eBay, il faut compter minimum 65 euros pour en avoir un, et jusqu’à 120 euros sur le Bon Coin. De quoi se faire une belle marge. Pour rappel, cette Figurine Amiibo sortira le 25 mai prochain…Source : https://www.leboncoin.fr/annonces/offres/?th=1&q=amiibo%20dark%20souls

posted the 03/17/2018 at 02:37 PM by link49