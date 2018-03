Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Il y a quelques jours, on a appris que plusieurs utilisateurs ont signalé que les contrôleurs tiers non officiels qu'ils utilisaient avec leur Nintendo Switch ont cessé de fonctionner après l'installation de la MAJ version 5.0.0 de la Nintendo Switch.Aujourd’hui, on apprend qu’il se peut que vous ayez des soucis si vous utiliser un dock non officiel. Le Youtuber Spawn Wave, qui a utilisé un dock Nyko depuis des années, a révélé qu'après avoir installé la mise à jour sur sa version Nintendo Switch, la console était tout simplement morte. Nyko remplacera gratuitement la console du Youtuber. En espérant que les problèmes ne se généralisent pas…Source : https://nintendosoup.com/warning-third-party-docks-are-bricking-nintendo-switch-consoles/