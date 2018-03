Grand fan deet de son compositeur (mais moins du remake !), je me rend compte que son travail n'est pas si connu en dehors de ce jeu et c'est bien dommage.est en fait très actif dans le milieu Indie et a sorti des albums régulièrement avec son style si reconnaissable à mi chemin entre la fantasy et le rock progressif.Si tout n'est pas non plus merveilleux dans ses créations, certaines sortent du lot comme le fameux Lost Files ou encore Alphabet Planet.D'autres plus récents commesont aussi assez intéressants:Les albums sont d'ailleurs dispos sur Bandcamp ou en physique chez Wayo Sinon, l'excellent Yashagaike !La question est pourquoi seul Secret of Mana reste gravé dans les mémoires ?J'aimerais bien le voir sur un nouveau titre majeur (d'ailleurs il participe aussi a de nombreux jeux Indés)et le fameux Indivisible