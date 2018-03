MGS V The Phantom Pain : V has come to alias le dernier MGS...MGS V c'est quoi? C'est 37 missions principales, 157 missions secondaires, 70 armes et objets différents, 5 alliées de guerre tous ultra culte et géniaux.Tout est personnalisable dans ce jeu, vos armes, votre style, vos soldats, vos alliées, vos véhicules, vos gadgets, y compris Snake lui-même!11 Véhicules différent, du scoring partout, 47 animaux chassables pour votre zoo, de la collection partout (titre, nom de code, emblème, poster etc).Toute une base a gérer et a personnalisé.Avant :Après :Les terribles Skull, les NEMESIS de Snake dans ce volet, préparez-vous a fuir ou a les affronter plusieurs fois dans des combats de boss en monde ouvert et dans des situations totalement libres de vos actions.3 fins différentes dont une qui explose le quatrième mur dans votre face comme jamais...Le meilleur prologue du JV, une mise en scène de dingue, de l'action non stop, on est complètement perdu dans toute cette violence et cette action qui s'abat sur nous en quelques minutes de jeu, ce prologue est a la fois irréaliste, énigmatique et touchant, du Kojima quoi c'est unique.Metal Gear Online 3 , simple, fun, gameplay divin, un excellent Online malgré des déséquilibres et des lags pas possibles et si vous êtes plus solo, pourquoi ne pas allez en mission FOB qui consiste a voler les ressources d'autres bases de joueur, oui je sais, c'est vilain mais super prenant.Une mise en scène tout en plan séquence révolutionnaire qui commence a être adopté dans d'autres grandes productions (comme TLOU 2 ou encore God of War).La mission 43 inoubliable, je peux pas en dire plus...Une OST culteEt enfin...A Hideo Kojima Game...Adieu MGS