Voici une Information concernant le jeu SoulCalibur 6 :Geralt de la série The Witcher sera présent dans le nouveau jeu en tant que combattant guest. Et la box le mettra en évidence.Pour rappel, le jeu sortira cette année, sans plus de précision...Source : https://gamingbolt.com/soulcalibur-6-cover-art-revealed-features-geralt-of-rivia

posted the 03/17/2018 at 07:28 AM by link49