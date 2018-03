Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey et Dissidia Final Fantasy NT :VgChartz a mis le Top à dater du 13 janvier 2018. Le jeu Dissidia Final Fantasy NT se serait écoulé à 106 555 exemplaires à son lancement, Super Mario Odyssey dépasserait les 8 millions et Mario Kart 8 Deluxe récupérerait la première place.Au niveau des consoles, la Ps4 serait de nouveau première et la PsVita s'approcherait des 16 millions...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43114/Global/

posted the 03/17/2018 at 12:26 AM by link49