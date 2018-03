Après les photos de la console, voici les photos de la version Mason de God of War. Merci torotoro59 pour l'infoLa figurine à l'air vraiment réussi, le paint job est vraiment bien.La figurine à l'air mastoc, j'espère que le socle sera rempli et non pas creux.La qualité à l'air au rendez-vous.La MAP en tissuLa belle lithoIl manque le portte-clé je croisLe collector est honnête, même si un artbook en plus aurait été un plus.